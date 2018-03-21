В Минобороны рассказали о предотвращенных провокациях с химоружием в Сирии

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сирийские правительственные войска обнаружили в Сирии подпольные цеха по производству химического оружия, которое планировалось использовать для осуществления провокаций, заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Он также добавил, что "раскрытие готовящихся провокаций нарушило планы коалиции, возглавляемой США по нанесению ударов по ключевым сирийским военным объектам с целью изменения баланса сил в сторону так называемой умеренной оппозиции".
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