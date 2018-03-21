Восточную Гуту по третьему гуманитарному коридору покинули 315 человек

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (СИРИЯ), 21 мар — РИА Новости. За сутки по третьему гуманитарному коридору из Восточной Гуты вышло 315 человек, в том числе 15 боевиков, пожелавших прекратить сопротивление, сообщает представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты, отметил Золотухин.

"Для обеспечения безопасного выхода мирных жителей из населенного пункта Хараста-Эль-Басаль Восточной Гуты начал работу третий гуманитарный коридор. В течение суток по новому коридору вышло 315 человек, в том числе 15 боевиков, пожелавших прекратить сопротивление", — сказал он.

Вместе с тем, поток беженцев, выходящих из Восточной Гуты, пошел на спад, большинство мирных жителей покинуло подконтрольные боевикам территории, отметил Золотухин. В настоящее время осуществляется вывод отдельных групп граждан.

"Кроме того, Центром по примирению враждующих сторон оказывается помощь мирным жителям, возвращающимся в освобожденные населенные пункты Сакба и Кафер-Батна Восточной Гуты. Специалистами Центра в данные населенные пункты доставлена гуманитарная помощь и организовано медицинское обеспечение", — сообщил он.

На пропускных пунктах и в лагерях беженцев российским Центром организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и питьевой воды, отметил он.