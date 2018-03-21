Восточную Гуту по третьему гуманитарному коридору покинули 315 человек

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (СИРИЯ), 21 мар — РИА Новости. За сутки по третьему гуманитарному коридору из Восточной Гуты вышло 315 человек, в том числе 15 боевиков, пожелавших прекратить сопротивление, сообщает представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.
"Для обеспечения безопасного выхода мирных жителей из населенного пункта Хараста-Эль-Басаль Восточной Гуты начал работу третий гуманитарный коридор. В течение суток по новому коридору вышло 315 человек, в том числе 15 боевиков, пожелавших прекратить сопротивление", — сказал он.
Вместе с тем, поток беженцев, выходящих из Восточной Гуты, пошел на спад, большинство мирных жителей покинуло подконтрольные боевикам территории, отметил Золотухин. В настоящее время осуществляется вывод отдельных групп граждан.
"Кроме того, Центром по примирению враждующих сторон оказывается помощь мирным жителям, возвращающимся в освобожденные населенные пункты Сакба и Кафер-Батна Восточной Гуты. Специалистами Центра в данные населенные пункты доставлена гуманитарная помощь и организовано медицинское обеспечение", — сообщил он.
На пропускных пунктах и в лагерях беженцев российским Центром организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и питьевой воды, отметил он.
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