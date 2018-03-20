Сирийские военные подошли к одному из главных оплотов террористов в Гуте

ДАМАСК, 20 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Передовые отряды сирийских правительственных сил, ранее занявшие поселения Сакба и Кафр-Батна, продолжили наступление на город Эйн-Терма, который считается одним из крупнейших оплотов террористов в Восточной Гуте, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Части республиканской гвардии под прикрытием тяжелой техники перешли в наступление на укрепленные позиции террористов на южных окраинах Эйн-Терма.

"Наши бойцы сейчас зачищают сады под Эйн-Термой. Террористы оказывают противодействие, ведя огонь, как из минометов, так и из стрелкового оружия", — заявил РИА Новости сирийский офицер. По его словам, прибывшие во второй половине дня свежие силы начали закрепляться на новых позициях, чтобы дать возможность штурмовым отрядам в ближайшее время продолжить наступление.

Сирийская армия на сегодняшний день освободила более 70% территории Восточной Гуты. Разделив и окружив террористов на три котла — в городах Хараста и Дума, а также зажав боевиков в Эйн-Терма, Джоубар и Арбине на юге Восточной Гуты.

Освобождение Эйн-Терма и Джоубар имеет особо важное значение для жителей сирийской столицы, так как именно из этих населенных пунктов боевики практически ежедневно ведут огонь по жилым кварталам Дамаска.

Во вторник, по данным полиции, жертвами ракетного обстрела террористов Дамаска стали 23 человека, 32 мирных жителя получили ранения.

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