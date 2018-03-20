МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Провокации в Сирии, в том числе с применением химоружия влияют на перспективы политического диалога в этой стране, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Есть опасения, что террористические структуры, которые обладают значительным потенциалом в этой области (химического оружия — ред.), овладели технологиями, имеют возможности кустарного, полукустарного и, наверное, не только кустарного (производства), что они вновь прибегнут к излюбленной тактике провокаций, чтобы еще попытаться усилить нажим на законное правительство в Дамаске",- сказал Рябков журналистом.

"К сожалению, новизной эти методы не блещут, но они сказываются самым негативным образом на общей обстановке, включая перспективы политического урегулирования (в Сирии)",- подчеркнул замглавы МИД РФ.