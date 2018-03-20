В МИД встревожены постоянными фейковыми сообщениями о химатаках в Сирии

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Москва встревожена повторяющимися случаями постановочных инцидентов с химическим оружием в Сирии, нет и не было никаких подтверждений обвинений стран Запада в том, что Дамаск применяет химоружие, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Постановочный характер целого ряда эпизодов с применением отравляющих веществ в Сирии — это то, что нас постоянно тревожит и заботит", — сказал он.

Рябков напомнил, что Москва неоднократно говорила о том, что и "в прошлом такие случаи имели место, и, надо сказать, причина, по которой мы не могли согласиться с тем, как функционировал ныне убитый западниками Совместный механизм расследования ООН-ОЗХО по применению химоружия в Сирии, ровно в том, что не было никаких подтверждений обвинений в применении химоружия сирийскими войсками".

По его словам, "постановки продолжались, и они могут продолжаться и дальше, особенно с учётом успехов сирийских правительственных сил по подавлению террористических группировок в Восточной Гуте".

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