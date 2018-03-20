США приводит в бешенство улучшение ситуации в Сирии, считает Рябков

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Улучшение ситуации в Сирии приводит в бешенство США и их партнеров, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Гуманитарная ситуация там (в Восточной Гуте — ред.) радикальным образом изменилась к лучшему. Десятками тысяч выходят люди. Все это, конечно, приводит в бешенство, в прямом смысле слова, оппонентов правительства в Дамаске. Они выискивают все новые предлоги для нападок на нас и на сирийскую сторону", — сказал Рябков журналистам.

"В этой ситуации, конечно, любые провокации возможны", — добавил он.