Россия призвала США отказаться от планирования ударов по Сирии

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия предупреждает США, что Вашингтону нужно отказаться от планов применения силы в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В этом же ряду (провокаций — ред.) угрозы нанесения ударов по правительственным силам и по столице Сирийской Арабской Республики. Мы предупреждали и предупреждаем американскую сторону, что от этих планов необходимо безоговорочно отказаться", — сказал Рябков журналистам.

"Любое подобное противозаконное применение силы, подобное тому, что имело место без малого год по авиабазе Шайрат, стало бы актом агрессии против суверенного государства", — добавил он.