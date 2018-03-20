В ООН заявили о случаях мародерства и насилия в Африне

ЖЕНЕВА, 20 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) Йенс Лерке сообщил о случаях мародерства и угрозах насилия в отношении местных жителей в сирийском Африне с 18 марта.

"С 18 марта сообщалось, что в городе Африн отмечались случаи угроз насилия и внесудебных арестов людей, а также мародерства. Мы с озабоченностью смотрим на эти сообщения и призываем все стороны уважать международное гуманитарное право", — сказал он на брифинге во вторник.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Ранее Госдеп выразил обеспокоенность сообщениями об ухудшении ситуации в Африне за последние двое суток. Так, в департаменте обратили внимание на то, что из-за угрозы со стороны турецких военных эвакуировали курдов, которые живут в городе.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>