Песков прокомментировал обсуждение США и Эр-Риядом действий России в Сирии

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Кремль сожалеет в связи с постоянными "маниакальными желаниями" ряда стран заставить РФ за что-то платить, Москва всегда платила по своим счетам, но чужие оплачивать не собирается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, можно лишний раз выразить сожаление в связи с такими маниакальными желаниями все время заставить Россию за что-то заплатить, которые с завидным постоянством мы видим на различных уровнях из-за океана. Россия всегда платила и платит по своим счетам, но чужих счетов она оплачивать не собирается", — заявил Песков, отвечая на вопрос о планах США обсудить с Эр-Риядом в рамках визита принца Саудовской Аравии в Вашингтон действия РФ в Сирии и Йемене.