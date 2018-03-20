ДАМАСК, 20 мар — РИА Новости. Турецкая армия нанесла удар по станции водоснабжения города Эль-Хасаке, административного центра одноименной провинции на северо-востоке Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, в результате нанесенных повреждений станция "Улюк" была обесточена, в связи с чем город остался без водоснабжения.

Ремонтные бригады приступили к восстановлению главного канала электроснабжения водонапорной станции.

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