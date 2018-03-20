Минобороны заявило об освобождении более 65% территории Восточной Гуты

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Министерство обороны РФ последовательно продолжает работу по стабилизации обстановки в Сирии, за последние пять дней из Восточной Гуты вышли почти 80 тысяч человек, освобождено 65% территории, сообщил во вторник на селекторном совещании глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, "основные усилия российских офицеров направлены на обеспечение безопасности выхода из блокированных районов мирных жителей, а также на организацию доставки эвакуированным сирийцам гуманитарной помощи с территории России".
"В кратчайшие сроки поставлено 427 тонн продовольствия, полевые кухни и бутилированная вода, 7100 матрасов и комплектов постельного белья, 91810 продовольственных наборов, 21840 мирных жителей обеспечены горячим питанием", — сказал Шойгу.
"Одновременно с этим в рамках гуманитарной операции в марте обеспечен проход в блокированные пригороды Дамаска трех гуманитарных конвоев ООН. Доставлено более 445 тонн грузов", — отметил министр. "Эта работа проводится в тесном взаимодействии с ООН, Международным Комитетом Красного Креста и Сирийским Арабским Красным Полумесяцем", — сказал он.
"Предпринимаемые нами шаги в целом позволили стабилизировать обстановку в пригороде Дамаска", — констатировал он.
Министр сообщил, что "помимо этого, российский Центр по примирению враждующих сторон проводит гуманитарные акции и в других районах Сирии". "Так, через гуманитарный коридор, организованный российско-иранско-турецким координационным центром, из западной части зоны деэскалации Идлиб в провинцию Алеппо выведено 3 тысячи 870 человек, — сообщил Шойгу. Он добавил, что в Дейр-Эз-Зор вернулись 25 тысяч 684 человека.
"Отмечу, что всего с начала российской военной операции в Сирии на освобожденные от террористов территории вернулось свыше миллиона трехсот тысяч беженцев", — сказал он.
"Сохраняется возможность применения боевиками отравляющих веществ с тем, чтобы в дальнейшем обвинить сирийские войска в использовании химического оружия, — отметил он. — 3 таких попытки за последнюю неделю пресечены".
"Рассчитываем, что в складывающейся обстановке наши западные партнеры при принятии решений будут руководствоваться здравым смыслом, прекратят заигрывание с террористами и присоединятся к мирным российским инициативам в Сирии", — сказал министр.
"Будем и дальше делать все для нормализации обстановки в данном регионе", — отметил он.
"Призываем заинтересованные стороны к конструктивному диалогу и совместным действиям, направленным на прекращение насилия", — сказал Шойгу.
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