Минобороны заявило об освобождении более 65% территории Восточной Гуты

Выход мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте через гуманитарный коридор. Архивное фото

Выход мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте через гуманитарный коридор. Архивное фото

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Министерство обороны РФ последовательно продолжает работу по стабилизации обстановки в Сирии, за последние пять дней из Восточной Гуты вышли почти 80 тысяч человек, освобождено 65% территории, сообщил во вторник на селекторном совещании глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"В настоящее время под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проводится уникальная и беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция в Восточной Гуте. За последние 5 суток по созданным гуманитарным коридорам оттуда выведено 79655 человек", — сказал он, добавив, что освобождено более 65% территории Восточной Гуты.

По его словам, "основные усилия российских офицеров направлены на обеспечение безопасности выхода из блокированных районов мирных жителей, а также на организацию доставки эвакуированным сирийцам гуманитарной помощи с территории России".

"В кратчайшие сроки поставлено 427 тонн продовольствия, полевые кухни и бутилированная вода, 7100 матрасов и комплектов постельного белья, 91810 продовольственных наборов, 21840 мирных жителей обеспечены горячим питанием", — сказал Шойгу.

"Одновременно с этим в рамках гуманитарной операции в марте обеспечен проход в блокированные пригороды Дамаска трех гуманитарных конвоев ООН. Доставлено более 445 тонн грузов", — отметил министр. "Эта работа проводится в тесном взаимодействии с ООН, Международным Комитетом Красного Креста и Сирийским Арабским Красным Полумесяцем", — сказал он.

"Несмотря на постоянные попытки боевиков сорвать мирные инициативы в Восточной Гуте, ведем переговоры с лидерами вооруженных формирований с целью прекратить боевые действия и предотвратить гуманитарную катастрофу", — отметил Шойгу.

"Предпринимаемые нами шаги в целом позволили стабилизировать обстановку в пригороде Дамаска", — констатировал он.

Министр сообщил, что "помимо этого, российский Центр по примирению враждующих сторон проводит гуманитарные акции и в других районах Сирии". "Так, через гуманитарный коридор, организованный российско-иранско-турецким координационным центром, из западной части зоны деэскалации Идлиб в провинцию Алеппо выведено 3 тысячи 870 человек, — сообщил Шойгу. Он добавил, что в Дейр-Эз-Зор вернулись 25 тысяч 684 человека.

"Отмечу, что всего с начала российской военной операции в Сирии на освобожденные от террористов территории вернулось свыше миллиона трехсот тысяч беженцев", — сказал он.

"Мы продолжаем наблюдать за действиями США и стран коалиции. Отмечаем активность их вооруженных сил вокруг Сирии", — сказал Шойгу.

"Сохраняется возможность применения боевиками отравляющих веществ с тем, чтобы в дальнейшем обвинить сирийские войска в использовании химического оружия, — отметил он. — 3 таких попытки за последнюю неделю пресечены".

"Рассчитываем, что в складывающейся обстановке наши западные партнеры при принятии решений будут руководствоваться здравым смыслом, прекратят заигрывание с террористами и присоединятся к мирным российским инициативам в Сирии", — сказал министр.

"Будем и дальше делать все для нормализации обстановки в данном регионе", — отметил он.

"Призываем заинтересованные стороны к конструктивному диалогу и совместным действиям, направленным на прекращение насилия", — сказал Шойгу.

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