В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано три случая стрельбы в провинции: Латакия – три. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинции: Дамаск – три, Хама – два", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинскую помощь получили 105 человек.

Отмечается, что по линии ООН проведен один гуманитарный конвой в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа в составе 19 грузовиков-рефрижераторов. Общий вес груза 123 тонны.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Таким образом, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2436.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.