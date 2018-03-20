Красный полумесяц Турции готов предоставить гумпомощь жителям Африна

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Красный полумесяц Турции готов предоставить гуманитарную помощь 323 тысячам жителям сирийского Африна, заявил в интервью газете Hurriyet Daily News глава организации Керем Киник.

Как сообщил Киник, руководство организации "связывалось с Международным Комитетом Красного Креста". Он добавил, что "ООН и турецкие вооруженные силы разрешили и (пообещали — ред.) защиту прохода гуманитарного конвоя в центр Африна".

Глава организации добавил, что за время установленного СБ ООН 30-дневного перемирия на территории Сирии турецкий Красный полумесяц собирается доставить в Африн 29 грузовиков с гуманитарной помощью.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

СБ ООН ранее принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили длительную гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Это позволит безопасно и беспрепятственно доставить гуманитарную помощь и провести медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых. Власти Турции и курдское ополчение в сирийском Африне сказали, что готовы соблюдать принятую Совбезом ООН резолюцию.

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