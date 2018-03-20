МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского ЦПВС выведено 79 702 человека, большинство из которых – дети, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Согласно сообщению, за вчерашний день через гуманитарные коридоры в населенных пунктах Мухайям Аль-Вафедин и Хаммурия выведено 6 тысяч 46 человек.
На официальном сайте Минобороны ведется трансляции с камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" в северной и "Хаммурия" в южной части Восточной Гуты, а также с камер беспилотников в районе пункта пропуска "Хаммурия".
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