Более 79 тысяч человек покинули Гуту за время гуманитарной операции

Выход мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте через гуманитарный коридор. Архивное фото

Выход мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте через гуманитарный коридор. Архивное фото

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского ЦПВС выведено 79 702 человека, большинство из которых – дети, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 79 702 человека, большинство из которых – дети", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за вчерашний день через гуманитарные коридоры в населенных пунктах Мухайям Аль-Вафедин и Хаммурия выведено 6 тысяч 46 человек.

На официальном сайте Минобороны ведется трансляции с камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" в северной и "Хаммурия" в южной части Восточной Гуты, а также с камер беспилотников в районе пункта пропуска "Хаммурия".

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