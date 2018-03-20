МИД Турции ответил на заявления госдепа об операции в Африне

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в ответ на заявление госдепа США по ситуации в сирийском Африне отметил, что операция "Оливковая ветвь" направлена против террористов и не затрагивает мирных жителей.

Ранее госдеп США выразил обеспокоенность сообщениями об ухудшении ситуации в сирийском Африне за последние двое суток. В частности, в госдепе обратили особое внимание на то, что операции "затрагивают по большей степени население города, преимущественно курдское, которое было эвакуировано под угрозой нападения турецких вооруженных сил и поддержанных Турцией оппозиционных сил".

"Заявление представителя госдепа США по ситуации в Африне показывает, что США все еще не могут или, к сожалению, не хотят понимать причины, цели и природу операции "Оливковая ветвь". Операция "Оливковая ветвь" направлена против террористов. Операция никак не затрагивает гражданское население", — говорится в заявлении Аксоя, опубликованном на сайте ведомства.

Официальный представитель подчеркнул, что целью операции является спасение гражданского населения от "гнета террористической организации". Аксой добавил, что все необходимые меры по предотвращению нанесения ущерба мирным жителям были предприняты.

В МИД Турции также отметили, что "утверждения о том, что операция против террористов в Африне может поставить под угрозу борьбу с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), абсолютно беспочвенны".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.