МИД Турции ответил на заявления госдепа об операции в Африне

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в ответ на заявление госдепа США по ситуации в сирийском Африне отметил, что операция "Оливковая ветвь" направлена против террористов и не затрагивает мирных жителей.
Ранее госдеп США выразил обеспокоенность сообщениями об ухудшении ситуации в сирийском Африне за последние двое суток. В частности, в госдепе обратили особое внимание на то, что операции "затрагивают по большей степени население города, преимущественно курдское, которое было эвакуировано под угрозой нападения турецких вооруженных сил и поддержанных Турцией оппозиционных сил".
"Заявление представителя госдепа США по ситуации в Африне показывает, что США все еще не могут или, к сожалению, не хотят понимать причины, цели и природу операции "Оливковая ветвь". Операция "Оливковая ветвь" направлена против террористов. Операция никак не затрагивает гражданское население", — говорится в заявлении Аксоя, опубликованном на сайте ведомства.
В МИД Турции также отметили, что "утверждения о том, что операция против террористов в Африне может поставить под угрозу борьбу с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), абсолютно беспочвенны".
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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