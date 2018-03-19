Де Мистура видит потенциал урегулирования в Сирии для диалога Россия-США

ЖЕНЕВА, 19 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Урегулирование в Сирии несет в себе большой потенциал для сотрудничества России и США, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, выступая в понедельник в женевском Институте международных отношений.

"Я вижу гораздо больший потенциал для креативности и диалога между Россией и США, чем где-либо еще. Кроме того, ни один из двух не хотят признать, что несмотря на их присутствие, ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.) была побеждена территориально, но может вернуться вновь, и до сих пор существует в некоторых местах", — сказал де Мистура.

По его мнению, США и Россия разделяют общий интерес — не быть вовлечены в прямой конфликт. "Потому что они говорят друг с другом. И это гарантия того, что несмотря на некоторую риторику, общение продолжается", — добавил спецпосланник ООН по Сирии.

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