ООН призывает оказать срочную гумпомощь жителям Африна и Восточной Гуты

ЖЕНЕВА, 19 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН призывает оказать срочную гуманитарную помощь жителям сирийских Африна и Восточной Гуты, говорится в заявлении от имени резидента и гуманитарного координатора ООН в Сирии Али Аль-Заатари.

"После того, как мы сами увидели ужасающие условия, в которых находятся люди в Африне и в Восточной Гуте, уставшие, голодные, травмированные и испуганные, мы должны оказать им срочную помощь. Это гражданское население столкнулось с ужасающими гуманитарными условиями", — говорится в заявлении.

По словам Аль-Заатари, ООН вместе с партнерами и Сирийским арабским Красным Полумесяцем полностью мобилизованы, чтобы доставить гуманитарную помощь в оба района.

"Мы призываем все стороны (конфликта) облегчить доступ ко всем нуждающимся людям, защитить мирных жителей и медицинских и гуманитарных работников, а также тех, кто предоставляет услуги", — отметил гуманитарный координатор ООН.

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