Макрон обсудил с Путиным ситуацию в Сирии и на Украине

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Сирии и на Украине, сообщает Елисейский дворец.

"В связи с Сирией президент Республики поделился своей серьезной озабоченностью ситуацией в Африне и Восточной Гуте. Он призвал Россию сделать все, что в ее силах, чтобы прекратить вооруженную борьбу и потери среди мирного населения", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Макрон добавил, что Франция твердо придерживается принципов суверенности и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Он призвал к эффективному и скорейшему исполнению минских соглашений.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>