Президент МККК рассчитывает на диалог с властями Ирана по ситуации в Сирии

ЖЕНЕВА, 19 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный Комитет Красного Креста хотел бы наладить более стабильный диалог с властями Ирана по ситуации в Сирии, заявил президент МККК Петер Маурер на пресс-конференции в Женеве по итогам своего визита в Ирак, Иран и Сирию.

"С иранскими властями в прошлом у нас не было регулярного и структурированного диалога, и одна из причин моей поездки в Иран заключалась в том, чтобы такой диалог наладить. Структурированный, регулярный диалог с местными властями и столицей. Я думаю, что есть разумная перспектива ожидать большего сотрудничества с Ираном на месте, а также в Тегеране. Однако сейчас пока рано говорить о том, что мы достигли успеха на этом направлении", — сказал он.

По его словам, МККК неоднократно указывало на то, что конфликты на Ближнем Востоке обходятся дорогой ценой, которая в последнее время резко возросла. И страны, которые вовлечены в сирийский конфликт не напрямую, должны осознавать свою ответственность в соблюдении международного гуманитарного права, когда они оказывают поддержку воюющим сторонам, заключил Маурер.

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