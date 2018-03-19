Президент МККК рассчитывает на диалог с властями Ирана по ситуации в Сирии

ЖЕНЕВА, 19 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный Комитет Красного Креста хотел бы наладить более стабильный диалог с властями Ирана по ситуации в Сирии, заявил президент МККК Петер Маурер на пресс-конференции в Женеве по итогам своего визита в Ирак, Иран и Сирию.
По его словам, МККК неоднократно указывало на то, что конфликты на Ближнем Востоке обходятся дорогой ценой, которая в последнее время резко возросла. И страны, которые вовлечены в сирийский конфликт не напрямую, должны осознавать свою ответственность в соблюдении международного гуманитарного права, когда они оказывают поддержку воюющим сторонам, заключил Маурер.
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