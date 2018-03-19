В Совфеде нет информации о планах России расширить группировку в Сирии

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Совете Федерации нет информации о планах России увеличить группировку своих войск в Сирии в случае ухудшения обстановки в этой стране; оставшегося числа российских военнослужащих там достаточно для обеспечения безопасности российских баз и локальной поддержки боевых подразделений сирийских правительственных войск, заявил РИА Новости сенатор Франц Клинцевич.

Действия США и их партнеров в Сирии могут привести к ухудшению обстановки в этой стране, в связи с чем РФ может принять решение о расширении группировки своих войск, заявил ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Насколько мне известно, нет такой информации, что Россия планирует рассмотреть вопрос об увеличении группировки. Сегодня в Сирии осталось то количество состава и военной техники, которое необходимо, чтобы обеспечивать безопасность наших военных баз и выполнять локальные задачи по поддержке боевых подразделений сирийских вооружённых сил в соответствии с теми международными договорённостями, которые подписала Россия", — заявил Клинцевич.

Согласно Конституции РФ, в ведении Совета Федерации находится вопрос использования ВС России за рубежом.

Как отметил сенатор, сложная террористическая обстановка в Сирии связана исключительно с попытками США возродить ИГ8 (запрещена в России) и другие террористические группировки, деятельность которых была прекращена исключительно благодаря усилиям России.

"Россия реально спасла целостность Сирии, разрушила ИГ*, а США пытаются на их базе создать вновь террористические силы", — заявил Клинцевич, добавив, что борьба с терроризмом там будет продолжаться, пока США продолжают его финансировать.

"В любом случае Минобороны РФ, принимая решение о группировке в Сирии, всегда будет исходить только из интересов России и наших международных договорённостей, заключенных с САР", — добавил собеседник агентства.

*Террористическая организация, запрещенная в России