МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В условиях отсутствия полномасштабной группировки российских ВКС в Сирии США и их союзники ведут активную поддержку радикальной сирийской оппозиции, в рядах которой много террористов, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Но с тех пор мы видим, как в условиях отсутствия полномасштабной группировки российских воздушно-космических сил, американцы, их союзники, которые ставят задачу свержения режима (президента САР Башара) Асада, вновь стали самым активным образом поддерживать радикальную сирийскую оппозицию этому режиму, в рядах которой те же самые террористические группировки", — заявил Косачев.

По его словам, "они сейчас вновь начинают обретать силу и вновь начинают создавать угрозу уже не столько для Сирии, сколько для окружающего мира, включая Россию".