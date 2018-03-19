В МККК призвали власти Сирии обратить внимание на "уставших воевать людей"

ЖЕНЕВА, 18 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Люди в Сирии и Ираке устали от войны и хотят вернуться к нормальной жизни, однако эти послания не доходят до политического руководства, заявил президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер на пресс-конференции по итогам своего визита в регион.

"В ходе обсуждения с местным населением в Сирии и Ираке, я обнаружил огромное желание примирения и перезагрузки. Люди устали, они хотят вернуться к нормальной жизни. Но я не думаю, что эти послания доходят до политического руководства", — сказал он.

Маурер отметил, что в ходе своего визита, он провел дипломатические дискуссии с представителями руководства Ирака и Сирии. Он обсуждал не только вопросы оказания срочной гуманитарной помощи населению, но и доступ к заключённым, обмен пленными, снятие ограничений в области здравоохранения, а также что делать с иностранными боевиками, которые воюют в этих странах.

По словам главы МККК, на словах представители руководства стран выражали удовлетворение работой Комитета. Однако, по мнению Маурера, в действительности ситуация негативная, так как помощь МККК не оказывается на том уровне, на котором необходимо.

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