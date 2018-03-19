Более шести тысяч человек покинули Восточную Гуту с утра понедельника

Выход мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте через гуманитарный коридор

Выход мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте через гуманитарный коридор

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 19 мар — РИА Новости. Больше 6 тысяч человек вышли из Восточной Гуты через гуманитарный коридор с утра понедельника, процесс продолжается, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Владимир Золотухин.

"С утра 19 марта более 6 тысяч человек покинули Восточную Гуту через пункты пропуска. ЦПВС на пропускных пунктах гуманитарного коридора организована раздача продуктовых наборов. В пунктах размещения граждан продолжает выдача комплектов постельных принадлежностей, а также продуктовых наборов и питьевой воды", — сказал генерал.

Кроме того, на пунктах пропуска и пребывания местных жителей развернули полевые кухни, где дают горячее питание.

"Сегодня дополнительно будет доставлено несколько тысяч комплектов постельных принадлежностей в лагерь временного пребывания выходящих мирных жителей для последующей их раздачи. ЦПВС в гуманитарных коридорах и лагерях развернуты пять медицинских пунктов для помощи нуждающимся жителям. Выход мирных жителей продолжается", — отметил Золотухин.