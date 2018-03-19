Более 25 тысяч человек покинули Восточную Гуту за прошедшие сутки

Выход мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте через гуманитарный коридор

Выход мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте через гуманитарный коридор

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Более 25 тысяч человек выведено через гумкоридор из Восточной Гуты в Сирии за прошедшие сутки, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"По гуманитарному коридору, проходящему через населенный пункт Хаммурия, за прошедшие сутки выведено 25 235 человек", — говорится в сообщении.

Минобороны России продолжает вести прямую трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в пригороде Дамаска Восточной Гуте на своем официальном сайте.

"На официальном сайте Минобороны России ведется трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" в северной и "Хаммурия" в южной части Восточной Гуты, а также с камер БЛА в районе пункта пропуска "Хаммурия"", — говорится в сообщении.

Минобороны сообщает, что за вчерашний день через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин было выведено 388 человек. Также всего с начала действия "гуманитарных пауз" в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено более 77 тысяч человек.