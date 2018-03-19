В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Дераа – один, Идлиб – один", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор. Местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза – 1,3 тонны. В течение суток медицинскую помощь получили 113 человек.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Таким образом, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2436.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.