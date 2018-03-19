В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор. Местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза – 1,3 тонны. В течение суток медицинскую помощь получили 113 человек.
В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Таким образом, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2436.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>