Боевики обстреляли Дамаск и его окрестности пять раз за сутки

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. За минувшие сутки Дамаск и его окрестности обстреляны боевиками пять раз, из Восточной Гуты выпущены десять мин, ранены 13 жителей, есть разрушения, сообщил на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Ситуация в Восточной Гуте остается напряженной. Не прекращаются минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны пять раз. Боевиками из Восточной Гуты выпущено десять мин. Ранено 13 мирных жителей, есть разрушения", — сказал Евтушенко.

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