Более 40 турецких военных погибли с начала операции в Африне

Турецкие танки и вертолеты продвигаются в деревню Аль-Маабатлы в регионе Африн в северо-западной части провинции Алеппо в Сирии в рамках продолжающегося наступления. 2 марта 2018

Турецкие танки и вертолеты продвигаются в деревню Аль-Маабатлы в регионе Африн в северо-западной части провинции Алеппо в Сирии в рамках продолжающегося наступления. 2 марта 2018

АНКАРА, 18 мар — РИА Новости. Сорок шесть турецких военнослужащих погибли и 225 ранены с начала операции в Африне, нейтрализовано "3603 террориста", говорится в сообщении генштаба ВС Турции в воскресенье.

Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА) и турецкие военные вошли в Африн и взяли его под контроль,

"С начала операции в Африне погибли 46 наших боевых товарищей, 225 получили ранения. Нейтрализовано 3603 члена террористических организаций. Центр города Африн взят под контроль ВС Турции и формированиями ССА… Продолжается работа по поиску взрывчатых веществ и разминированию", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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