Более 30 тонн гуманитарной помощи доставлено в Дамаск для жителей Гуты

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 18 мар — РИА Новости. Более 30 тонн гуманитарной помощи доставили специалисты центра по примирению враждующих сторон в сирийский Дамаск, она будет передана жителям Восточной Гуты, сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко.

"Специалисты ЦПВС доставили в Дамаск более 30 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей Восточной Гуты, покинувших район. В гуманитарном грузе одеяла, матрацы, постельные принадлежности и продуктовые наборы. Они будут распределены по пунктам приёма и переданы мирным жителям в воскресенье", — сказал он.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

По поручению президента РФ Владимира Путина, с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров. Российский центр по примирению враждующих сторон на территории САР организовал онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан.

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