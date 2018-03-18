Более 30 тонн гуманитарной помощи доставлено в Дамаск для жителей Гуты

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 18 мар — РИА Новости. Более 30 тонн гуманитарной помощи доставили специалисты центра по примирению враждующих сторон в сирийский Дамаск, она будет передана жителям Восточной Гуты, сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко.
Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.
По поручению президента РФ Владимира Путина, с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров. Российский центр по примирению враждующих сторон на территории САР организовал онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан.
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