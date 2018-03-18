КСС: тысячи граждан находятся в опасности из-за ударов ВВС Турции в Африне

ДАМАСК, 17 мар — РИА Новости. Самолеты турецких ВВС наносят удары по всем жилым кварталам города Африн на севере Сирии, где остаются тысячи мирных граждан, сообщается в распространенном для СМИ заявлении официального представителя курдских сил самообороны (КСС) Брусек Хасаке.
"Нападения с воздуха и по земле продолжаются на центр города Африн. Сейчас наносятся авиаудары по всем кварталам города. Тысячи гражданских, которые в городе, по-прежнему в опасности из-за авиаударов"- говорится в заявлении.
По словам Хасаке, турецкие силы предпринимают попытки штурма всеми возможными силами, но курдские силы самообороны и женские отряды курдского ополчения (YPG и YPJ) оказывают упорное сопротивление.
"Идут ожесточенные бои между нашими бойцами и силами оккупационных турецких сил и экстремистов" — сообщает официальный представитель.
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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