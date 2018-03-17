Железняк: США пытаются дискредитировать роль РФ в урегулировании в Сирии

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. США и их партнеры по коалиции пытаются дискредитировать роль России в решении сирийской проблемы, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

"Невзирая на беспрецедентное давление США и их партнеров по коалиции, провокации с химоружием и попытки дискредитировать роль нашей страны в разрешении сирийской проблемы, Россия вместе с партнерами продолжает миротворческие усилия", — передает слова депутата его пресс-служба.

Парламентарий отмечает, что РФ способствует налаживанию межсирийского диалога и активно поддерживает астанинский и женевский форматы переговоров, выполняет решения СБ ООН, открывает и обеспечиваем работу гуманитарных коридоров, спасает жизни тысяч сирийцев, оказавшихся заложниками террористов.

"Работе российского Центра по примирению сторон в Дамаске дана высокая оценка ООН, представители которой подтвердили добровольный выход беженцев", — подчеркнул депутат.

Он также добавил, что Россия только за время работы гуманитарного коридора, созданного российскими военными, спасла свыше 44 тысяч мирных жителей Сирии, несмотря на регулярные обстрелы террористов и постоянные провокации со стороны Запада.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>