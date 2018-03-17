Эксперт: возможные провокации в Сирии нацелены на срыв мирного процесса

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Возможные провокации с применением химоружия в Сирии, которые могут послужить поводом для нанесения США ударов по этой стране, нацелены на срыв мирного процесса, сказал РИА Новости в субботу член Общественного совета при Минобороны, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее начальник оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в районе Эт-Танфа американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для провокаций с применением химоружия, которые могут послужить поводом для нанесения США ударов по САР.

"Ранее уже сообщалось о том, что боевики планируют применить в Сирии химическое оружие для того, чтобы дать западным странам, прежде всего США, повод использовать силу, якобы в ответ на то, что (президент Сирии) Башар Асад при помощи отравляющих веществ уничтожает гражданское население. Это стопроцентная провокация. То, что генерал Рудской еще раз заострил на этом внимание, говорит, что все это подтвержденные разведывательные данные о том, что такая провокация готовится", — сказал Коротченко.

По словам Коротченко, подобная акция осуществляется в связке с подготовкой американских ударов по сирийским правительственным войскам и их объектам и ставит процесс политического урегулирования в Сирии под вопрос.

"США не заинтересованы в прекращении вооруженного противостояния в этой стране, хотят видеть Сирию раздробленной, слабой, поделенной на зоны влияния и без президента Асада. Вашингтон будет использовать любые провокации для того, чтобы добиться таких целей. Готовящаяся провокация с химическим оружием – это звено в деструктивной американской политике в ближневосточном регионе", — сказал эксперт.

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