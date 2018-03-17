Боевики продолжают запугивать желающих покинуть Восточную Гуту

ДАМАСК, 17 мар — РИА Новости. Террористы в Восточной Гуте продолжают запугивать мирных граждан, желающих покинуть анклав, и угрожают расправой, рассказали РИА Новости беженцы, вышедшие по гуманитарному коридору в субботу.

"Там еще очень много гражданских. Еще не все члены и моей семьи смогли выйти. Террористы говорили нам, что тут нас расстреляют, а сами начинали стрелять рядом с нами, когда мы выходили по гуманитарному коридору", — рассказывает РИА Новости Маха, мать семерых детей из Джисрейн.

"Боевики пользовались тем, что у нас нет радио и телевизоров, после молитв и на собраниях рассказывали людям, что за пределами Восточной Гуты жизнь невыносима. А когда мы сегодня утром собрались и пошли в направлении армии, они убили мою двоюродную сестру. Нас заставляли жить в подвалах постоянно и не давали еды", — говорит мужчина из Сакбы.

Поток беженцев по гуманитарному коридору в районе Хаммурия начался в субботу в районе семи утра и продолжался до позднего вечера. Сирийские военные и сотрудники красного полумесяца пользуясь всеми доступными средствами оказывали максимально возможную помощь всем нуждающимся гражданам.

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