Депутат Госдумы призвал не допустить повторения Ирака и Ливии в Сирии

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Международные организации не должны допустить повторения событий Ирака и Ливии в Сирии, как бы у западной коалиции ни чесались руки, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

В субботу начальник оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил журналистам, что провокации с применением химоружия в Сирии, которые готовят террористы, могут послужить поводом для нанесения США ударов по САР.

"Все международные организации не должны допустить повторения того, что произошло в Ираке, того, что произошло в Ливии. Не должны события повториться в САР, как бы западной коалиции ни хотелось, как бы у них руки ни чесались руки нанести удар", — сказал Красов РИА Новости.