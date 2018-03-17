Депутат Госдумы призвал не допустить повторения Ирака и Ливии в Сирии

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Международные организации не должны допустить повторения событий Ирака и Ливии в Сирии, как бы у западной коалиции ни чесались руки, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
"Все международные организации не должны допустить повторения того, что произошло в Ираке, того, что произошло в Ливии. Не должны события повториться в САР, как бы западной коалиции ни хотелось, как бы у них руки ни чесались руки нанести удар", — сказал Красов РИА Новости.
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