Источник: Запад знает правду о добровольной эвакуации из Восточной Гуты

Выход мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте через гуманитарный коридор

Выход мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте через гуманитарный коридор

ЖЕНЕВА, 17 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Западные станы знают правду о добровольном характере гуманитарной эвакуации из сирийской Восточной Гуты, имеют доступ к информации о ситуации там, но продолжают тиражировать слухи о нарушениях норм международного права, заявил РИА Новости дипломатический источник в Женеве.

Он отметил, что в беседах сотрудники международных гуманитарных организаций делятся с российскими дипломатами и военными впечатлениями о ходе гуманитарной эвакуации из Восточной Гуты, организованной российским центром по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Западные члены международной группы поддержки Сирии (МГПС), включая гуманитарную целевую группу, тиражирующие слухи о якобы принудительном характере эвакуации и нарушениях норм международного права, прекрасно знают правду. Объективная информация от ООН до них также доходит", – сказал источник.

По словам собеседника агентства, сотрудники ООН, получившие возможность лично пообщаться с мирными жителями, отмечают их заявления, что эвакуация имеет исключительно добровольный характер.

"Сотрудники международных гуманитарных организаций отмечают: нарушений норм международного гуманитарного права в ходе процедуры проверки выходящих их Восточной Гуты лиц силами местных служб безопасности не фиксируется. Проверка и регистрация проходит быстро. Эвакуируемым оказывается медицинская помощь, их обеспечивают питьевой водой, продуктами питания, предметами первой необходимости", — добавил диписточник.

Собеседник указал, что некоторые из группировок при этом, напротив, стремятся и далее удерживать людей в качестве живого щита, лишают их гуманитарной помощи.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

По поручению президента РФ Владимира Путина, с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров. Российский центр по примирению враждующих сторон на территории САР организовал онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан.