Россия сделала представление США о недопустимости слов о бомбежке Дамаска

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Москва сделала представление Вашингтону о недопустимости заявлений США о готовности бомбить Дамаск, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я вам могу сказать, что сразу после того, как были озвучены заявления американского официального представителя в Совете безопасности ООН, Москва сделала Вашингтону представление на этот счет", — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24"

Было сказано о недопустимости подобных выражений и заявлений в отношении Дамаска, тем более в тех обстоятельствах, когда на протяжении нескольких лет Сирия боролась с международным терроризмом, добавила она.

В понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постпред США Никки Хейли заявила, что Вашингтон готов к новым действиям по Сирии, "если это необходимо". Она напомнила, что после химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года США нанесли удар по авиабазе Шайрат, с которой, по утверждению Вашингтона, сирийские войска провели химическую атаку, так как Совет Безопасности ООН "не смог принять действия".

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