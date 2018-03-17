Боевики не прекращают попытки провокаций с применением химоружия в Сирии

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Боевики в Сирии не прекращают попытки провокаций с применением химического оружия, заявил журналистам в субботу начальник оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Хочу заострить ваше внимание на непрекращающихся попытках проведения боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения", — сказал генерал-полковник.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>