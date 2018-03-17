Беженцы в Восточной Гуте получили комплекты постельных принадлежностей

Выход мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте через гуманитарный коридор

Выход мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте через гуманитарный коридор

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более четырех тысяч комплектов постельных принадлежностей доставлено для обеспечения беженцев в Восточной Гуте, сообщает Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Российским центром примирения враждующих сторон для обеспечения лагерей беженцев в районе Восточной Гуты доставлено уже более 4 тысяч комплектов постельных принадлежностей (матрасы, одеяла, подушки и комплекты постельного белья). На пропускных пунктах гуманитарного коридора российскими военнослужащими организована раздача продуктовых наборов мирным жителям", — говорится в сообщении.

Также добавляется, что в лагеря беженцев для организации горячего питания доставлены комплекты полевых кухонь.

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