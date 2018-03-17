АСТАНА, 17 мар — РИА Новости. Слова постпреда США при ООН о готовности бомбить Дамаск являются абсолютно безответственным заявлением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не знаю, кто уполномочил постоянного представителя США при ООН Никки Хейли заявлять, что США будут готовы бомбить Дамаск и чуть ли не президентский дворец Башара Асада и что неважно, что там находятся русские представители. Это абсолютно безответственное заявление", — заявил Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента республики Казахстан.

По его словам, в ответ Россия сделала "очень жесткое представление американцам в Вашингтоне, в Москве, по военным и дипломатическим каналам".

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