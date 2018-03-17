Россия осуждает нелегитимное присутствие иностранных сил в Сирии

АСТАНА, 17 мар — РИА Новости. Россия осуждает нелегитимное присутствие иностранных вооруженных сил на сирийской территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы осуждаем нелегитимное присутствие вооруженных сил на сирийской территории. Американская коалиция, с точки зрения международного права и Устава ООН, нелегитимна", — заявил Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента республики Казахстан.

При этом, он оговорился, что "мы реалисты и понимаем, что не воевать же с ними".

"Поэтому мы координируем действия хотя бы в том, что касается недопущения непреднамеренных столкновений. Наши военные находятся в постоянном контакте с американскими командующими, которые руководят операцией на сирийской территории. Помимо этого, у нас налажен достаточно регулярный диалог на уровне руководителей генеральных штабов, офицеров связи и тех, кто реально осуществляет руководство операцией "на земле", — рассказал Лавров.

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