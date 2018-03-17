Дипломат: Запад не сорвет КТО в Сирии обвинениями в применении химоружия

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Обвинения со стороны стран Запада правительственных войск Сирии в применении химического оружия используются для того, чтобы остановить успешное продвижение контртеррористической операции (КТО) при поддержке ВКС РФ, заявил посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.

"Как только мы начали заканчивать работу с радикальными группировками, начался второй этап агрессии, США и их сателлиты под надуманным предлогом заявили, что наше правительство использует химическое оружие. Это делается, чтобы остановить тот успех, который достигается при участии ВКС РФ в освобождении нашей территории", — заявил посол на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Он подчеркнул, что ВС Сирии "вырвут" победу.