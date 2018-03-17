Не менее 13 человек пострадали в Дамаске при обстреле со стороны боевиков

Дым после ударов в Восточной Гуте на окраине столицы Дамаска. Архивное фото

Дым после ударов в Восточной Гуте на окраине столицы Дамаска. Архивное фото

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Не менее 13 человек получили ранения в результате обстрела жилых районов Дамаска со стороны боевиков в Восточной Гуте, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в полиции.

"Тринадцать мирных жителей получили ранения в результате падения ракетных снарядов, пущенных террористическими группировками в Гуте по жилым кварталам в Дамаске", — сообщило агентство.

В субботу по гуманитарному коридору проводится эвакуация из Восточной Гуты близ Дамаска. По последним данным российского Центра по примирению враждующих сторон, район покинули более 11 тысяч человек.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

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