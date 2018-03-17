Уже более 11 тысяч человек покинули с утра субботы Восточную Гуту

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 17 мар — РИА Новости. Свыше 11 тысяч человек покинули в субботу сирийскую Восточную Гуту, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"В настоящий момент вышло 11,3 тысячи человек, в среднем по гуманитарному коридору проходит более 3 тысяч человек в час", — сказал Золотухин.

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