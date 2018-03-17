МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Онлайн-трансляция с пунктов пропуска в северной и южной частях сирийской Восточной Гуты возобновлена на сайте Минобороны РФ, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Согласно сообщению, российским Центром по примирению враждующих сторон на территории САР организовал онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты.

"На официальном сайте Минобороны России возобновлена трансляция с двух камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" в северной и "Хаммурия" в южной части Восточной Гуты, а также с камер БЛА в районе пункта пропуска "Хаммурия", — говорится в сообщении.

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