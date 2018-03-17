Из Восточной Гуты в субботу вышли более семи тысяч человек

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 17 мар — РИА Новости. Более 7 тысяч человек вышли со стороны населенных пунктов Хаммурия, Хаззе и Нашабия в субботу, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин

"С утра субботы со стороны населенных пунктов Хаммурия, хаззе, Нашабия уже вышло более 7 тысяч человек, поток людей сопоставим с первым днем выхода мирных жителей из этих населенных пунктов. Тогда Восточную Гуту покинуло 11 тысяч человек", сказал Золотухин.

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