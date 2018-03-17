Минобороны России рассказало, как США мешают выезду жителей Ракки

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Формируемые США "органы власти" из "Демократической федерации Северной Сирии" насильно заставляют жителей оставаться в Ракке и мешают их выезду, заявили в Минобороны РФ в субботу.

В ведомстве отметили, что в Ракке сейчас наиболее тяжелая ситуация с возвращением беженцев. Свыше 200 тысяч человек из неё находятся на территориях, подконтрольных сирийским законным властям. Ещё не менее 100 тысяч человек оказались в Турции и в районах, подконтрольных поддерживаемым США формированиям.

"Формируемые представителями армии США на территории Ракки так называемые "органы власти" из "Демократической федерации Северной Сирии" насильно заставляют местных жителей оставаться в разбомбленных американской коалицией районах Ракки, препятствуя их выезду в безопасные районы Сирии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в самой Ракке относительно безопасными являются лишь несколько центральных кварталов города. Остальная часть городской территории опасна для нахождения и проживания людей.

"Большую опасность для населения Ракки представляют многочисленные неразорвавшиеся боеприпасы и самодельные взрывные устройства, жертвами подрывов которых стало уже более 500 жителей Ракки", — подчеркивает ведомство.