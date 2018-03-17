Минобороны РФ: США и страны "коалиции" игнорируют обязательства по Сирии

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. США, Великобритания и страны "коалиции" абсолютно игнорируют выполнение собственных обязательств по резолюции СБ ООН №2401 по Сирии, заявили в Минобороны России в субботу.
В ведомстве отметили, что аналогичной ситуации в Ракке является обстановка в лагере беженцев Эр-Рукбан в оккупированном США районе Эт-Танф.
Как сообщают в Минобороны РФ, "несмотря на заявления представителей армии США о готовности пропустить в Эт-Танф гуманитарный конвой для беженцев, гарантий, что эта помощь будет распределена именно беженцам, а не подконтрольным США формированиям боевиков, представители американского военного командования давать категорически отказываются".
"Таким образом, сегодня именно США, Великобритания и страны "коалиции", активно ратовавшие за скорейшее принятие резолюции СБ ООН № 2401, абсолютно игнорируют выполнение собственных обязательств в Сирии", — заключили в российском военном ведомстве.
В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. Лагерь беженцев Рукбан расположен в "зоне безопасности" рядом с американской военной базой Эт-Танф, незаконно развернутой в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами.
Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>