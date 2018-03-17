Минобороны РФ: США и страны "коалиции" игнорируют обязательства по Сирии

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. США, Великобритания и страны "коалиции" абсолютно игнорируют выполнение собственных обязательств по резолюции СБ ООН №2401 по Сирии, заявили в Минобороны России в субботу.

В ведомстве отметили, что аналогичной ситуации в Ракке является обстановка в лагере беженцев Эр-Рукбан в оккупированном США районе Эт-Танф.

Как сообщают в Минобороны РФ, "несмотря на заявления представителей армии США о готовности пропустить в Эт-Танф гуманитарный конвой для беженцев, гарантий, что эта помощь будет распределена именно беженцам, а не подконтрольным США формированиям боевиков, представители американского военного командования давать категорически отказываются".

"Таким образом, сегодня именно США, Великобритания и страны "коалиции", активно ратовавшие за скорейшее принятие резолюции СБ ООН № 2401, абсолютно игнорируют выполнение собственных обязательств в Сирии", — заключили в российском военном ведомстве.

В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. Лагерь беженцев Рукбан расположен в "зоне безопасности" рядом с американской военной базой Эт-Танф, незаконно развернутой в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами.

В конце ноября прошлого года глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщал, что США, закрыв 55-километровую зону вокруг американской базы в сирийском Эт-Танфе, изолировали свыше 50 тысяч человек, они нуждаются в гуманитарной помощи. Россия еще в ноябре предложила командованию группировкой войск США в Эт-Танфе совместно обеспечить безопасность доставки гуманитарной помощи беженцам. Коалиция во главе с США согласилась помочь, однако заявила, что не получила подтверждения того, что сирийские власти готовы пропустить конвои.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.