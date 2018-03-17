В Минобороны России рассказали, как США мешают гуманитарным миссиям в Сирии

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. США препятствуют прибытию в сирийскую Ракку любых гуманитарных организаций, а также миссии ООН для оценки масштаба гуманитарной катастрофы, заявили в российском Минобороны.

"США продолжают препятствовать прибытию любых представителей гуманитарных организаций в Ракку, не говоря уже о согласовании приезда в город оценочной миссии ООН, которая должна зафиксировать масштабы гуманитарной катастрофы, чтобы определить объемы экстренной гуманитарной помощи остающемуся населению", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в самой Ракке относительно безопасными являются лишь несколько центральных кварталов города. Остальная часть городской территории опасна для нахождения и проживания людей.

"Под завалами остаются тысячи не извлечённых и разлагающихся трупов мирных жителей и боевиков, погибших в ходе массированных бомбардировок Ракки американской коалицией. В городе уже отмечаются вспышки инфекционных заболеваний, грозящих с наступлением тепла вылиться в эпидемию", — подчеркивает ведомство.

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