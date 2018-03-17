Из Восточной Гуты за сутки вышли более 300 человек

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В пятницу на севере Восточной Гуты в Сирии через пункт пропуска Мухайям аль-Вафедин вышли 311 человек, из них 128 детей, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

"По предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты продолжает выходить мирное население. Этот процесс можно наблюдать в режиме реального времени благодаря трансляции с веб-камер и беспилотных летающих аппаратов, ведущейся на официальном сайте Минобороны России", — сказал он.

Евтушенко подчеркнул, что "сегодня на севере анклава через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин вышло 311 человек, из них 128 детей". Общее число вышедших с 28 февраля составило 1056 человек, добавил он.

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