Сирийские боевики обстреляли столичный квартал Баб-Тума

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. За прошедшие сутки в Сирии минометному обстрелу боевиков был подвергнут столичный квартал Баб-Тума, ранены три мирных жителя, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

"На фоне процесса нормализации обстановки в зоне деэскалации "Восточная Гута" ряд радикальных группировок продолжают обстреливать жилые кварталы Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки минометному обстрелу был подвергнут столичный квартал Баб-Тума. Ранено три мирных жителя", — сказал он.

Евтушенко также добавил, что несмотря на то что обстановка в Сирии продолжает стабилизироваться, нарушения режима прекращения боевых действий в течение суток фиксировались в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.