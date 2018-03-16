В Минобороны опровергли сообщения об ударе по Восточной Гуте

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Минобороны РФ опровергают сообщения об ударе России по Восточной Гуте в Сирии: авиация в районе Восточной Гуты боевых задач не имеет и не выполняла, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков уточнил, что в указанном пригороде Дамаска сейчас работают российские военные из состава Центра примирения, обеспечивающие работу гуманитарных коридоров, оказание помощи мирным жителям и ведущих переговоры с лидерами вооруженной оппозиции о прекращении обстрелов мирных жителей.
"Хочу подчеркнуть, вся эта деятельность осуществляется на глазах у большого количества представителей СМИ, в том числе из западных стран", — добавил он.
Конашенков также отметил, что с сегодняшнего дня на сайте Минобороны РФ организована онлайн-трансляция с земли и беспилотников реальной обстановки в Восточной Гуте и в районах гуманитарных коридоров, "через которые вышло более 16 тысяч мирных жителей".
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