В Минобороны опровергли сообщения об ударе по Восточной Гуте

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Минобороны РФ опровергают сообщения об ударе России по Восточной Гуте в Сирии: авиация в районе Восточной Гуты боевых задач не имеет и не выполняла, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сообщение британской "Обсерватории по правам человека в Сирии" со ссылкой на анонимных "активистов" из населенного пункта Кафер Батна о якобы авиаударах российской авиации по Восточной Гуте — очередной фейк. Российская авиация в районе Восточной Гуты никаких боевых задач не имеет и не выполняла", — сказал он.

Конашенков уточнил, что в указанном пригороде Дамаска сейчас работают российские военные из состава Центра примирения, обеспечивающие работу гуманитарных коридоров, оказание помощи мирным жителям и ведущих переговоры с лидерами вооруженной оппозиции о прекращении обстрелов мирных жителей.

"Хочу подчеркнуть, вся эта деятельность осуществляется на глазах у большого количества представителей СМИ, в том числе из западных стран", — добавил он.

Конашенков также отметил, что с сегодняшнего дня на сайте Минобороны РФ организована онлайн-трансляция с земли и беспилотников реальной обстановки в Восточной Гуте и в районах гуманитарных коридоров, "через которые вышло более 16 тысяч мирных жителей".

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